〔全球航运〕波罗的海船运指数连四日上涨,受中国需求增加的预期提振

路透伦敦10月10日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周一连续第四日上扬,受中国铁矿石需求增加的预期,以及美国谷物出口畅旺提振.

经纪商称,船舶供应增幅超过大宗商品需求速度,料在未来几个月抑制乾散货运价,而全球经济的不确定性则加重其阻力.

波罗的海乾散货运价指数上涨32点或1.6%,至2,032点.在这波升势之前,指数已连六个交易日下滑.上个月指数则升至九个月来最高水准.

"我们见到了向上的推力,主要和中国在假期後重返市场有关,"船运经纪商FIS的研究主管Peter Norfolk表示."这情况可能会持续数日,我不会感到意外."

近期船运市场涨势是受到澳洲和巴西对中国煤碳和铁矿出口增加所推动.日本的煤碳进口亦升高.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI上涨1.77%,海岬型船舶日平均获利为28,483美元.

每日平均获利上个月曾触及九个月最高水平.海岬型船舶通常的托运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI涨1.52%,该型船舶平均获利为15,561美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.(完)