〔全球航运〕波罗的海船运指数连四日上涨,受中国需求增加的预期提振

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦10月10日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周一连续第四日上扬,受中国铁矿石需求增加的预期,以及美国谷物出口畅旺提振.
经纪商称,船舶供应增幅超过大宗商品需求速度,料在未来几个月抑制乾散货运价,而全球经济的不确定性则加重其阻力.
波罗的海乾散货运价指数上涨32点或1.6%,至2,032点.在这波升势之前,指数已连六个交易日下滑.上个月指数则升至九个月来最高水准.
"我们见到了向上的推力,主要和中国在假期後重返市场有关,"船运经纪商FIS的研究主管Peter Norfolk表示."这情况可能会持续数日,我不会感到意外."
近期船运市场涨势是受到澳洲和巴西对中国煤碳和铁矿出口增加所推动.日本的煤碳进口亦升高.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI上涨1.77%,海岬型船舶日平均获利为28,483美元.
每日平均获利上个月曾触及九个月最高水平.海岬型船舶通常的托运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI涨1.52%,该型船舶平均获利为15,561美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.(完)
--编译 王冠中;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。