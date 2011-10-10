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亚洲 | 2011年 10月 11日 星期二 06:40 BJT

全球外汇市场10月11日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

10月10日(一)

2350 - 日本8月经常帐.

10月11日(二)

0001 - 英国9月BRC同店零售销售.

0001 - 英国9月皇家测量师学会(RICS)房价差值

-- - 日本内阁会议,之後财务大臣安住淳及经济财政大臣古川元久召开记者会

0030 - 澳洲国民银行9月企业状况及信心报告

0030 - 澳洲10月消费者信心

0500 - 日本9月消费者信心

0600 - 日本服务业景气判断指数

0830 - 英国8月工业生产

0830 - 英国8月制造业产出

1145 - 美国10月8日当周ICSC/高盛连锁店销售

1255 - 美国10月8日当周Redbook连锁店销售

1400 - 美国10月IBD消费者信心指数

1400 - 美国9月就业趋势指数

1500 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森在纽约GAIM-GMA会议上发表演说

1830 - 美国金融稳定监督委员会会议

-- - 欧盟/国际货币基金组织(IMF)/欧洲央行官员访问爱尔兰,进行最新纾困计画的检讨

2350 - 日本8月机械订单

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张明钧;审校 张涛

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