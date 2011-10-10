全球外汇市场10月11日主要消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
10月10日(一)
2350 - 日本8月经常帐.
10月11日(二)
0001 - 英国9月BRC同店零售销售.
0001 - 英国9月皇家测量师学会(RICS)房价差值
-- - 日本内阁会议,之後财务大臣安住淳及经济财政大臣古川元久召开记者会
0030 - 澳洲国民银行9月企业状况及信心报告
0030 - 澳洲10月消费者信心
0500 - 日本9月消费者信心
0600 - 日本服务业景气判断指数
0830 - 英国8月工业生产
0830 - 英国8月制造业产出
1145 - 美国10月8日当周ICSC/高盛连锁店销售
1255 - 美国10月8日当周Redbook连锁店销售
1400 - 美国10月IBD消费者信心指数
1400 - 美国9月就业趋势指数
1500 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森在纽约GAIM-GMA会议上发表演说
1830 - 美国金融稳定监督委员会会议
-- - 欧盟/国际货币基金组织(IMF)/欧洲央行官员访问爱尔兰,进行最新纾困计画的检讨
2350 - 日本8月机械订单
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张明钧;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。