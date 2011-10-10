〔东京汇市〕欧元守住大幅涨势,受欧盟出台新计划的希望提振

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 欧元跳升後,在1.3680/90美元面临阻力
* 澳元劲扬,短暂触及与美元平价
* 欧洲和美国经济数据缓解衰退疑虑
路透悉尼10月11日电---欧元周二在亚洲市场守住大幅涨势,先前对于欧盟新债务计画的希望引发深度空头市场的修正走势,但市场信心仍旧脆弱,因为欧洲领导人有太多次令人失望的纪录.
欧元兑美元周一上涨0.03美元至1.3698的高位,创下15个月来最大单日涨幅.欧元/美元EUR=最新报1.3627.欧元兑日圆EURJPY=亦飙升1.65%至104.99,为三周最高,随後回落至104.46.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。