〔东京汇市〕欧元守住大幅涨势,受欧盟出台新计划的希望提振

路透悉尼10月11日电---欧元周二在亚洲市场守住大幅涨势,先前对于欧盟新债务计画的希望引发深度空头市场的修正走势,但市场信心仍旧脆弱,因为欧洲领导人有太多次令人失望的纪录.

欧元兑美元周一上涨0.03美元至1.3698的高位,创下15个月来最大单日涨幅.欧元/美元EUR=最新报1.3627.欧元兑日圆EURJPY=亦飙升1.65%至104.99,为三周最高,随後回落至104.46.