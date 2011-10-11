更正:〔东京汇市〕欧元守住大幅涨势,受欧盟出台新计划的希望提振

(更正:因译文有误,倒数第五段应为,"投资人在寻找藉口可以压过9月以来持续困扰市场的坏消息",非"投资人也在寻找反映坏消息的机会")

* 欧元跳升後,在1.3680/90美元面临阻力

* 澳元劲扬,短暂触及与美元平价

* 欧洲和美国经济数据缓解衰退疑虑

路透悉尼10月11日电---欧元周二在亚洲市场守住大幅涨势,先前对于欧盟新债务计画的希望引发深度空头市场的修正走势,但市场信心仍旧脆弱,因为欧洲领导人有太多次令人失望的纪录.

欧元兑美元周一上涨0.03美元至1.3698的高位,创下15个月来最大单日涨幅.欧元/美元EUR=最新报1.3627.欧元兑日圆EURJPY=亦飙升1.65%至104.99,为三周最高,随後回落至104.46.

此前,德法两国在周日承诺将采取一切必要措施来巩固银行业、解决希腊危机并扶助欧洲经济成长.[ID:nCN2009693]随後欧元大涨.

大宗商品、股市和高收益货币齐齐加入这波涨势.铜价一周内反弹近13%.澳元兑美元AUD=D4也录得一年多来最大单日涨幅,劲扬2.3%,此前更一度触及1.0016美元的平价水准.澳元最新报0.9980美元.

风险偏好复苏令美元多仓遭全面轧平,包括美元兑瑞郎.美元兑瑞郎CHF=大跌2.5%至0.9032瑞郎.美元指数.DXY骤跌至接近三周低点报77.561,跌1.48%.

欧元兑美元主要阻力位在1.3680-90美元,为1.4550-1.3145美元走势的38.2%回档位和9月28日趋势高点.若欧元有效升破1.3700美元,将直指1.3845美元.

鉴于欧盟领导人此前表现已多次令人失望,交易商对本次的强烈反应感到意外.

"不幸的是,欧洲向来做得太少太迟,"Westpac首席汇率策略师Robert Rennie表示.

"欧洲缺乏政治意愿、凝聚力以及对采取必要行动的判断力."

他表示,涨势只是短暂的,会寻求逢高抛售欧元,约在1.365-1.385美元区间内.

投资人在寻找藉口可以压过9月以来持续困扰市场的坏消息.尽管市场认为欧洲问题几乎肯定会再次浮上台面,但近期的经济数据较预期为佳,削弱了全球衰退的风险.

交易商的焦点将放在周二斯洛伐克就强化欧元区纾困基金进行的投票.斯洛伐克是欧元区成员国中唯一尚未表决的国家.若立法延宕,可能影响对于欧元的信心.马尔他稍早已表决通过.

美元兑日圆JPY=仍守在76.65,陷于过去一个月的窄幅区间77.29-76.09内.

英国工业生产和美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录将在周二稍後公布.

本周的焦点将放在中国数据上,包括贸易收支和消费价格指数(CPI).强劲贸易数据和CPI降低将是消除经济硬着陆疑虑并提振风险信心的最佳组合.(完)

--编译 王冠中/梁睿雪;审校 张涛/徐文焰

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