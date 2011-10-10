〔英国数据〕9月房价续跌,成交量出现1月以来首次下滑--RICS

路透伦敦10月11日电---英国皇家测量师学会(RICS)周二公布,英格兰及威尔斯的房价在9月续跌,成交量呈现1月以来首次下滑,为房市疲弱提供进一步证据.

RICS经季节调整後的9月房价差值持平于负23,略高于路透调查预估的负24.

RICS称房市仍旧持平,屋主在担心经济前景的情况下不愿出售.不过RICS认为英国央行上周宣布的新一波刺激方案应会协助抵押贷款利率维持在低档.

调查显示,新买家询问指数在9月略微上升至正3,8月时为负2;不过新卖家指示指数则从负1降至负5.

新协议销售指数从8月的正2降至9月的负4,为1月以来首度下滑,平均各测量师手上待售房产数量上升3%至68.9.

RICS表示,其成员预期未来三个月房价将续跌,预期指数差值为负23,而销售则料将略微回软.(完)