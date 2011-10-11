〔路透专访〕援助Dexia的成本对比利时来说并非无关痛痒--惠誉

* Dexia援助本身不会给法国评等带来重大风险--惠誉

* 援助Dexia的成本对比利时来说不能说不大--惠誉

记者 Ana Nicolaci da Costa 编译 王冠中

路透伦敦10月10日电---惠誉周一向路透表示,为法国-比利时合资银行Dexia(DEXI.BR)提供纾困的成本,对比利时来说并非无关痛痒,但对法国评等的影响则料有限.

Dexia周一同意将比利时银行业务国有化,并取得比利时、法国和卢森堡等国高达900亿欧元的担保,确保未来10年的融资无虞.

Dexia成为了欧元区债务危机下银行业的第一个受害者.许多人忧虑,若欧元区政策官员在协助欧洲金融业方面做得不够,可能会酿成银行业危机.欧洲金融业在欧元区二线国家债务的曝险相当高.

"支持Dexia的成本对比利时政府来说并非无关痛痒,这也凸显出比利时评等的弱点之一,也就是该国庞大的银行业以及其给政府带来的负担,"惠誉主权债信团队的主管Douglas Renwick透过电子邮件向路透表示.

根据援助计画的条款,比利时将支付40亿欧元买下比利时零售银行业务Dexia Bank Belgium,并提供60.5%的国家担保,法国则提供36.5%担保.

穆迪周五表示,已将比利时的Aa1政府公债评等置于可能调降的观察名单,因救援Dexia的负担沉重.惠誉和标准普尔均给予比利时AA+的评级.

但惠誉主权债信团队另一名主管Maria Malas-Mroueh向路透表示,Dexia纾困案预计不会对法国的AAA评级带来多少冲击.

她表示,法国在重整计画中所承担的,是担保最高900亿欧元中的36.5%,至多相当于其国内生产总值(GDP)的1.6%.

"惠誉认为,这样的曝险程度相对于法国GDP来说并不大,不会给法国评等带来重大风险,"她透过电子邮件表示.

然而,惠誉分析师表示,对于法国和比利时政府参与稳定金融业的努力表示欢迎.(完)