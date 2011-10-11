〔金砖国家〕10月10日股汇市收盘纵览

路透10月11日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月10日(周一)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高1.63%,报898.27点.

中国股市:高开低走,收盘并刷新逾两年半来低位.同时,国庆长假後首日市场交投继续欠活跃,A股成交额创逾33个月新低.沪综指.SSEC收报2,344.787点,跌14.433点,或0.61%.A股成交额进一步萎缩至398亿元人民币.地产股跌幅居前,沪市地产类指数.SSEP收挫2.65%,华西证券分析师毛胜指出,国庆期间地产销售情况糟糕令房价拐点越发清晰,从而强化了投资者对地产业的悲观情绪.[.SSCN]

香港股市:在收盘前十分钟大幅反弹,收复早前失地,因有报导称,中国中央汇金公司将在二级市场自主购入四大银行股票.恒生指数.HSI收盘微升0.02%,报17,771.1点,临近收盘时跌幅最高曾达1.5%.但恒生国企指数.HSCE仍收低0.2%,受金属制造商类股跌势拖累.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期大幅收升至2005年7月汇改以来新高,且全天涨幅约0.59%,亦创出汇改来最大单日涨幅.交易员指出,人民币中间价继续维持高位态势,增强人民币多头信心,而"十一"国庆长假期间积累的结汇盘,亦提供投资者做多人民币的动能.[CNY/CN][ID:nCN2011139]

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印度股市:连二个交易日上涨,在国内软件股领涨下,随全球市场走势升高,因欧洲领导人承诺将推出新方案来解决区域债务危机,使投资人获得信心.指标BSE指数.BSESN收高2%或324.69点,报16,557.23点.30档成分股中有25档上涨.[.BO]

印度汇市:印度卢比兑美元连三个交易日上升,受国内股市及欧元回升的扶助,但国内宏观经济基本面疲弱,加上欧元区主权债危机仍构成阻力,使卢比面临下跌压力.卢比兑美元INR=D2收报48.975/985,较上周五收盘价49.1550/1650上涨.盘中曾触及48.895的高点.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,365.730点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高4.08%,报718.56点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX升1.63%,报31.5275;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX升0.47%,报43.0301.

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巴西股市:拉美股市上涨,因德法领导人采取新措施来缓和欧债危机的承诺提振全球市场.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收高3.96%至53,273.11点,创两个月来最大单日涨幅.但从技术图看,巴西股市的下降趋势似仍将继续.[ID:nN1E799175]

巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元收在三周来最强水准,此前欧洲承诺对债务问题采强力行动.雷亚尔兑美元BRBY升0.40%,报1.7625,为9月16日以来收盘最强水准,盘中涨幅一度达1.86%,至1.7372,为9月19日以来盘中最强水准.[ID:nN1E7991EY]

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南非股市:创近三周来最高收盘水准,因欧洲领导人解决债务危机的承诺提振信心,并吸引投资人重回矿业股.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收高2.4%至27,654.48点,为9月21日以来最高收位.综合指数.JALSH涨2.1%,报30,884.70点.[ID:nL5E7LA365][.J]

南非汇市:南非兰特兑美元涨幅一度达2.3%,触及近两周高点,因有关欧元区债务问题的利多激励投资人冒险重回新兴市场.兰特兑美元ZAR=D3触及7.8060的盘中高位,为9月28日以来最强水准.1632GMT,报7.8350.上周五收报8.0000.[ID:nL5E7LA39P][ZAR/](完)