《台湾报摘》--工商时报10月11日

* 头版头条:

--随着新业者、新机种加入,平板电脑再掀新战局,其中亚马逊(AMZN.O)挟其超杀价格及内容服务优势,挑战苹果(AAPL.O)在平板市场的独霸地位;联想(0992.HK)则受惠中国个人电脑市场爆发力强,今年拿下中国平板市场第二位;台代工厂广达(2382.TW)、仁宝(2324.TW),因客户销售开红盘跟着沾光.

* 其他:

--美商高盛证券台湾金融产业分析师张进森示警指出,台湾企业正面临负债部位攀升、还款能力降低的风险,其中整体负债/股东权益比(debt/equity ratio)已达55%、为2001年来新高,影响所及,调降金融股2012至2013年每股获利预估值平均达25%.

--华航(2610.TW)董事长张家祝认为,明年空运市场表现应该优于今年,主因是上半年空运市场遭逢太多天灾人祸,近来欧美景气不佳,虽影响空运市场,但也让油价下跌,根据过去经验,油料支出费用的减少,足以弥补客货运衰退的损失.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.