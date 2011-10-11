《台湾报摘》--经济日报10月11日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--苹果(AAPL.O)公司10日公布,iPhone 4S首日线上预购量超过100万支,比iPhone 4所创下单日预购量60万支的纪录还高出67%.
* 其他:
--华硕(2357.TW)周三将正式推出首款Ultrabook超轻薄笔电,据传华硕将升高战略等级,比照四年前的小笔电EeePC,独立出全新产品线,取名为"Zenbook",公司将投注更多资源,全力挑战苹果Macbook Air笔电.
--已有大陆投信业有意来台设立据点,向金管会探询可能性.据了解,这家投信业可能是来台投资最积极的上投摩根或华夏基金中的其中一家.
--上银科技(2049.TW)董事长卓永财说,平板电脑与智慧型手机风潮席卷全球,生产这些轻薄短小商品背後的机械设备,都是来自中台湾.他有信心,明年可以挑战全球前二大滚珠螺杆、线性滑轨制造厂的目标,甚至在2015年,有机会成为世界第一.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 张雅菁; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。