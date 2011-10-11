《台湾报摘》--经济日报10月11日

* 头版头条:

--苹果(AAPL.O)公司10日公布,iPhone 4S首日线上预购量超过100万支,比iPhone 4所创下单日预购量60万支的纪录还高出67%.

* 其他:

--华硕(2357.TW)周三将正式推出首款Ultrabook超轻薄笔电,据传华硕将升高战略等级,比照四年前的小笔电EeePC,独立出全新产品线,取名为"Zenbook",公司将投注更多资源,全力挑战苹果Macbook Air笔电.

--已有大陆投信业有意来台设立据点,向金管会探询可能性.据了解,这家投信业可能是来台投资最积极的上投摩根或华夏基金中的其中一家.

--上银科技(2049.TW)董事长卓永财说,平板电脑与智慧型手机风潮席卷全球,生产这些轻薄短小商品背後的机械设备,都是来自中台湾.他有信心,明年可以挑战全球前二大滚珠螺杆、线性滑轨制造厂的目标,甚至在2015年,有机会成为世界第一.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.