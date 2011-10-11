〔基金产业〕知名对冲基金经理Paulson面临重大考验,因客户考虑出走

* 客户持续讨论是否该赎回资金

* 外界揣测今年将不会有新资金流入

* 客户急着想知道Paulson已经赔掉多少钱

路透波士顿/纽约10月10日电---知名对冲基金经理人John Paulson当下面临其职场生涯以来最为严峻的挑战;他先前因成功押注次级抵押贷款市场崩盘及金价飙升而为人所津津乐道.

Paulson旗下一档大型基金今年净值已下滑近五成,而其他基金也出现重大亏损,其为数众多的富有粉丝是否会赶忙退出,并寻求在年底前赎回数以10亿美元计的资金,是其当下所面临的重大问题.

"在大大小小的投资者中间,会有许多内部讨论,涉及配置于John Paulson基金的资金,以及是赎回还是维持原状."在纽约大学Stern商学院教授对冲基金策略的教授Jim Liew表示.

Paulson发言人不愿置评;Paulson预定在周二与投资人进行电话会议,讨论难堪的第三季表现.

多数投资人可以在10月31日之前决定是否送出Paulson旗下最大两档基金--Paulson Advantage及Paulson Advantage Plus--的赎回通知,也因此目前要知道有多少投资人考虑撤出多少资金尚为时过早.