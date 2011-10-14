更正:〔基金产业〕知名对冲基金经理Paulson面临重大考验,因客户考虑出走(10月11日)

(更正:因译文有误,第九段应为"但那年Paulson也被赎回超过100亿美元",非"给投资者带来的回报超过100亿美元")

* 客户持续讨论是否该赎回资金

* 外界揣测今年将不会有新资金流入

* 客户急着想知道Paulson已经赔掉多少钱

路透波士顿/纽约10月10日电---知名对冲基金经理人John Paulson当下面临其职场生涯以来最为严峻的挑战;他先前因成功押注次级抵押贷款市场崩盘及金价飙升而为人所津津乐道.

Paulson旗下一档大型基金今年净值已下滑近五成,而其他基金也出现重大亏损,其为数众多的富有粉丝是否会赶忙退出,并寻求在年底前赎回数以10亿美元计的资金,是其当下所面临的重大问题.

"在大大小小的投资者中间,会有许多内部讨论,涉及配置于John Paulson基金的资金,以及是赎回还是维持原状."在纽约大学Stern商学院教授对冲基金策略的教授Jim Liew表示.

Paulson发言人不愿置评;Paulson预定在周二与投资人进行电话会议,讨论难堪的第三季表现.

多数投资人可以在10月31日之前决定是否送出Paulson旗下最大两档基金--Paulson Advantage及Paulson Advantage Plus--的赎回通知,也因此目前要知道有多少投资人考虑撤出多少资金尚为时过早.

仅在今年,Paulson管理的资产已从最高时的380亿美元下滑至略低于300亿美元,受累于投资损失和此前的资产赎回.

Paulson目前向投资者释出的信号为,赎回速度已较一年前减缓,当时主要的Advantage基金升值11%,Advantage Plus基金更大涨17%.

一些不愿透露姓名的Paulson基金投资者也指出,即便在Paulson基金表现优于整体行业的年份里,仍有不少投资者要求赎回.

熟悉该基金公司内情的人士透露,Paulson旗下的Advantage Plus基金在2008年大赚37%,但那年Paulson也被赎回超过100亿美元.正是在这一年,Paulson通过押注次优按揭贷款市场崩塌而获利丰厚.

具讽刺意味的是,Paulson的窘境现在看起来与Philip Falcone及其基金公司Harbinger Capital Management的遭遇有些相似,这家对冲基金因次优贷款交易而声名鹊起,但如今因时局艰难而沦落.

Harbinger Capital在辉煌时期的资产规模一度超过260亿美元,目前其管理的资产规模缩减至约45亿美元.

**料无资金流入**

今年的不同之处在于,Paulson也许不能指望借助银行财富管理平台获得大量新资金介入,该平台在以往一直是Advantage系列基金的积极推销者.

"今年不会有新资金流入."一名密切追踪对冲基金产业的人士表示,但他不能对个别基金发表公开评论.

"这家公司吸收资产的模式相当经典:该公司在缴出亮丽成绩之後,投资人蜂涌投入.但过去绩效不一定保证未来的表现,如同我们在Paulson及许多其他基金经理人身上看到的状况一样,而资产规模扩大实际上也会让提高收益变得更为困难."追踪对冲基因产业公司Glocap的执行长Adam Zoia表示.

当Paulson周二与投资人召开会议解释第三季情势时,其客户将会准备好各种问题,包括Paulson个人在最近几周动荡市况中的亏损,以其他对于经济前景看法等等.

**将遭拷问**

纽约大学教授Liew表示,"他将在电话会议中受到(投资者的)严厉拷问."

不论如何,许多华尔街人士预期Paulson管理资产的规模将在未来数月急速下滑.有部分华尔街人士已经开始将矛头指向Paulson,责怪他旗下基金的卖盘是让美国银行、(BAC.N)、TransoceanRIGN.VX以及AngloGold Ashanti(ANGJ.J)等股票超跌的元凶.

不过一些经营客户投资Paulson基金业务的华尔街经纪商指出,目前可能不是赎回的好时机,因为亏损相当庞大,而净值也很有可能跌深反弹.(完)