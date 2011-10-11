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市场报道 | 2011年 10月 11日 星期二 09:16 BJT

〔台湾汇市〕台币/美元盘初触及近三周高位,欧洲乐观情绪提振风险偏好

路透台北10月11日电---台币兑美元TWD=TP周二早盘走强,一度触及近三周来高位,因此前德法峰会就解决欧债危机做出新承诺,市场气氛转趋乐观,国际美元走弱.

台币兑美元盘初曾触及30.290元;前次高位出现在9月22日,报30.100元.

本地时间上午9:08时,台币兑美元大涨1.44角至30.349.同时间,台股.TWII上扬2.06%,报7,360.51点.(完)

--记者 李盈茜; 审校 乔艳红

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