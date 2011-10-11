〔台湾汇市〕台币/美元盘初触及近三周高位,欧洲乐观情绪提振风险偏好

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透台北10月11日电---台币兑美元TWD=TP周二早盘走强,一度触及近三周来高位,因此前德法峰会就解决欧债危机做出新承诺,市场气氛转趋乐观,国际美元走弱.
台币兑美元盘初曾触及30.290元;前次高位出现在9月22日,报30.100元.
本地时间上午9:08时,台币兑美元大涨1.44角至30.349.同时间,台股.TWII上扬2.06%,报7,360.51点.(完)
--记者 李盈茜; 审校 乔艳红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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