《台湾重要政经日程》--10月11日-2012年1月14日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
==================今日重要政经消息======================
10/11 (二)
--09:00 行政院长吴敦义赴立法院备询
--14:00 电机电子公会举行"大陆投资经营管理研讨会"
--17:00 金管会例会
==================近期重要政经消息======================
10/20(四)
--16:00 经济部公布9月外销订单年增率,8月为年增5.26%.
10/24(一)
--16:00 主计处公布9月经季调失业率,8月经季调失业率4.36%.
--16:00 经济部公布9月工业生产指数年增率,上月初值为年成长3.88%.
10/25(二)
--16:00 央行公布9月M2货币总计数年增率,上月为年增6.16%.
10/27(四)
--16:00 经建会公布9月领先指标月变动率,上月为下跌.3%.
11/4(五)
--16:10 央行公布10月底外汇存底,9月底为3,891.74亿美元.
11/7(一)
*--16:00 财政部公布10月进出口金额,9月出口年增率9.9%.
--16:00 主计处公布10月消费者物价指数(CPI)年增率,9月为成长1.35%.
11/21(五)
--16:10 央行公布第三季经常帐、国际收支.第二季经常帐顺差90.2亿美元,国际收支顺差49亿美元.
2012年
1/14(六)
--总统与立法委员选举.
注: * 代表新增内容.(完)
--记者 张雅菁; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。