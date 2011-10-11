《外汇动态》欧元可能会有更多空头回补浮现

0038GMT---欧元昨日涨势在略低于1.37美元处停滞,日本一银行交易员称,尽管部分交易商可能会在这情况下抛售欧元EUR=,但之後可能还有一些空头回补会浮现.

美国商品期货交易委员会(CFTC)最新的数据显示,截至10月4日止当周,汇市投机客的欧元/美元净空头部位增至82,697口,为四个月来最高.

然而,他表示,一旦空头回补消退,欧元可能会再度受压."对于如何提振(欧洲银行业)资本,尚未有可能措施的细节,如规模等,"该交易商称,根据欧洲政策官员的倾向,任何举措只会逐步小幅实施.(完)

--编译 王冠中;审校 戴素萍

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