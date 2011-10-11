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市场报道 | 2011年 10月 11日 星期二 09:23 BJT

〔台湾股市〕开盘上涨1.9%,电子股和银行股走扬

路透台北10月11日电---台湾股市周二开盘大涨1.9%,受欧洲政府采取行动将保护银行业免受债务危机的希望所激励.台积电(2330.TW)和鸿海(2317.TW)股价上涨,未受9月营收不佳的影响.

台积电股价上涨1.3%,鸿海则升2.96%.

加权股价指数.TWII上涨136.9点,至7,348.86点.上周五收升1.12%.周一因假日休市.

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