〔台湾股市〕开盘上涨1.9%,电子股和银行股走扬

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透台北10月11日电---台湾股市周二开盘大涨1.9%,受欧洲政府采取行动将保护银行业免受债务危机的希望所激励.台积电(2330.TW)和鸿海(2317.TW)股价上涨,未受9月营收不佳的影响.
台积电股价上涨1.3%,鸿海则升2.96%.
加权股价指数.TWII上涨136.9点,至7,348.86点.上周五收升1.12%.周一因假日休市.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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