更正:《热点透视》比利时援助Dexia的代价乍看虽小,但潜藏可观风险

(更正:内文第二段...比利时的会计规范允许Dexia"不计入"所谓的可供出售(AFS)资产...因译文有误,应更正为"比利时的会计规范允许Dexia"不以市价计入"所谓的可供出售(AFS)资产)

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 George Hay 编译 王冠中

路透伦敦10月10日电---比利时为银行业者DexiaBEXI.BR纾困所付出的代价,恐远高于眼下可以看得到的数字.经过周末的热烈协商後,比利时将支付40亿欧元取得Dexia的比利时银行业务,将之国有化.如果真的只有这样,直接的成本就只是相当于该国国内生产总值(GDP)的1%.

乍看之下,比利时似乎是捡到了便宜,因为Dexia Bank Belgium的帐面价值6月时为79亿欧元.不过,比利时的会计规范允许Dexia不以市价计入所谓的可供出售(AFS)资产.若包含这些损失,Dexia Bank Belgium的6月帐面价值则为57亿欧元.再将过去三个月的风波纳入考量,该行目前的市值可能已低于比利时政府支付的价格.

还有另一个问题是,Dexia分拆後剩馀的部分是否有足够的资本.比利时在这部分仍持有5.7%股权.计画是要出售Dexia的土耳其、卢森堡和法国业务.出售後,该行仍有600亿欧元的风险资产,需要至少60亿欧元资本,才能满足预防亏损的核心一级资本达10%的要求.

这有部分要看Dexia能否以高于帐面价值的价格来出售资产,但有很大部分将取决于比利时能否获准持续清理AFS的潜藏损失.新的巴塞尔规范并不允许这麽做,但总是有些操弄的空间.如果在此一程序结束後仍旧有资金缺口,比利时和法国会怎麽填补仍不得而知.不过,想像一下这情况,比利时有可能得面临30亿欧元的额外支出.

最後,比利时得为Dexia未来10年融资的60.5%做担保,相当于540亿欧元.整个加起来,在最糟的情况下,比利时纳税人付出的总成本,可能会达到相当于GDP的17%,而去年比利时债务相当于GDP比例即已达96%.难怪穆迪正在研究是否调降比利时的主权债信评等,而比利时的10年期公债收益率(殖利率)也在一周内由3.6%跳升至4.1%.(完)