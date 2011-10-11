〔路透调查〕近45%市场人士预期日本公债收益率本周将上升

路透东京10月11日电---路透周度调查周二显示,日本公债市场人气大跌,明显转趋负面,因德国和法国承诺推出解决欧债危机的新举措.

调查中的日本公债多空动向指标JGBBBI=从上次调查的正23大幅降至负31.该指数为看多的市场交易商人数减去看空的人数.

近45%市场人士预期日本公债收益率(殖利率)本周将上升.

"对金融危机的疑虑仍在,但在解决危机方面已有进展.经济指标也不是那麽糟."一日系银行受访者称.

该受访者预期收益率将上扬,市场焦点也将转移至为3月震灾重建提供资金的额外公债发行,且30年期公债标售预定周四登场.

不过接受调查者认为,10年期日债收益率不会离9月所及0.965%的10个月低点太远,因为投资者一直伺机逢低买进日本公债,以满足其下半财年的投资计画.

64位市场人士的预估中值显示,10年期日本公债收益率本周结束时将为1.000%JP10YTN=JBTCJP10YT=POLL,上周五收盘水准报0.980%.

该调查进行时间为上周五至本周一2300GMT.(完)