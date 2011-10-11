〔基金观点〕Neuberger基金青睐公用事业股及特殊REIT,低配金融股

路透10月10日电---鉴于美国消费者宁愿储蓄而不愿支出,公用事业股及特殊房地产投资信托(REIT)受到Neuberger Berman的Equity Income Fund股票收益基金的青睐.

"多数人不会经常更换供电或供瓦斯的公司,所以其业务非常稳定.而且这些业者支付的股息通常相当诱人."任职Neuberger Berman超过20年的Richard Levine表示.他和Sandy Pomeroy及Tony Gleason是这档被晨星(MorningStar)评为五星基金的共同管理者.

"一般认为公用事业股成长缓慢.在市场强劲时,这类股或许涨幅没那麽高,但当市场疲弱时,它们的跌势也没那麽凶."他并表示公用事业股可能是今年表现最佳的类股.

Levine也投资于特殊REIT,及林木REIT(拥有树木森林、而非建筑的企业).

道琼美国特殊REIT指数.DJUSSR今年跌逾6%;但道琼美国REIT指数.DJUSRI跌幅更是达到10%.

Levine指出尽管美国房市依然迟滞,且对木材需求也不很大,但木料却源源运至经济成长的中国.

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在美国,REIT获利的90%都支付给投资者,但不需付公司税.

Levine共同管理的基金还青睐联合包裹(优比速,UPS)(UPS.N)等企业.他表示即便美国市场依然不稳,但联合包裹的业务遍及全球,应能受惠.

Levine对迎合美国消费者习惯的沃尔玛(WMT.N)和宝洁(宝硷,P&G)(PG.N)持审慎看法,并低配金融股,特别是银行股.(完)