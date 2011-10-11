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亚洲 | 2011年 10月 11日 星期二 09:39 BJT

〔金属期市〕沪铜上涨,受中国中央汇金增持四大银行股票的消息激励

路透上海10月11日电---沪铜周二上涨2.2%,尾随伦敦铜上日涨势;在消息指中国中央汇金公司增持四大国有商业银行股票後,市场预期中国股市将上涨.

0109GMT时,伦敦金属交易所(LME)期铜小跌0.2%,至每吨7,480美元,上日则收高1.7%.

交易最活络的12月沪铜SCFc3涨2.2%,至每吨55,670元人民币,上日则跌0.6%.

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