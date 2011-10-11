〔金属期市〕沪铜上涨,受中国中央汇金增持四大银行股票的消息激励

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海10月11日电---沪铜周二上涨2.2%,尾随伦敦铜上日涨势;在消息指中国中央汇金公司增持四大国有商业银行股票後,市场预期中国股市将上涨.
0109GMT时,伦敦金属交易所(LME)期铜小跌0.2%,至每吨7,480美元,上日则收高1.7%.
交易最活络的12月沪铜SCFc3涨2.2%,至每吨55,670元人民币,上日则跌0.6%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。