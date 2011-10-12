主要国家经济指标预测--10月12日****

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透10月12日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0030 澳洲房屋融资 8月 +1.0% +1.0%
0300 韩国L货供额(较上年同期) 8月 -- +9.0%
0530 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 9月终值 +0.3% +0.6%
(较上年同期) +2.6% +2.4%
0600 德国趸售(批发)物价指数(WPI)(较前月) 9月 -0.1% +0.1%
(较上年同期) +5.4% +6.5%
0645 法国经常账收支(亿欧元) 8月 -- 赤字45
0830 英国请领失业金人数(万人) 9月 增加2.5 增加2.03
按照ILO计算的失业率 8月 8.0% 7.9%
0900 欧元区工业生产(较前月) 8月 -0.7% +1.0%
(较上年同期) +2.2% +4.2%
1100 美国抵押贷款市场指数 10月7日当周 -- 734.9
再融资指数 -- 4,019.0
1230 加拿大新屋价格指数 8月 +0.1% +0.1%
1800 美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录 9月20-21日 -- --
2145 新西兰食品价格指数 9月 -- -1.3%
2330 日本路透短观制造业景气判断指数 10月 -- 正8
2350 日本银行业放款馀额(较上年同期) 9月 -- -0.5%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0500 日本消费者信心指数 9月 38.6 --
0600 日本服务业景气判断指数 9月 45.3 --
0830 英国工业生产(较前月) 8月 +0.2% -0.2%
(较上年同期) -1.0% -1.2%
制造业产出(较前月) -0.3% -0.2%
(较上年同期) +1.5% +1.5%
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 10月8日当周 -0.1% --
1215 加拿大房屋开工(万户) 9月 20.59 18.80
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 10月8日当周 +4.8% --
1400 美国就业趋势指数 9月 101.0 --
1400 美国IBD消费者信心指数 10月 40.3 --
2300 韩国失业率 9月 3.2% --
2330 澳洲WESTPAC-MI消费者信心 10月 +0.4% --
2350 日本机械订单(较上月) 8月 +11.0% +4.9%
(较上年同期) +2.1% -3.6% (完)
--整理 龚芳;审校 张明钧
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