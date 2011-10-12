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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 08:20 BJT

****主要国家经济指标预测--10月12日****

路透10月12日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0030 澳洲房屋融资 8月 +1.0% +1.0%

0300 韩国L货供额(较上年同期) 8月 -- +9.0%

0530 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 9月终值 +0.3% +0.6%

(较上年同期) +2.6% +2.4%

0600 德国趸售(批发)物价指数(WPI)(较前月) 9月 -0.1% +0.1%

(较上年同期) +5.4% +6.5%

0645 法国经常账收支(亿欧元) 8月 -- 赤字45

0830 英国请领失业金人数(万人) 9月 增加2.5 增加2.03

按照ILO计算的失业率 8月 8.0% 7.9%

0900 欧元区工业生产(较前月) 8月 -0.7% +1.0%

(较上年同期) +2.2% +4.2%

1100 美国抵押贷款市场指数 10月7日当周 -- 734.9

再融资指数 -- 4,019.0

1230 加拿大新屋价格指数 8月 +0.1% +0.1%

1800 美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录 9月20-21日 -- --

2145 新西兰食品价格指数 9月 -- -1.3%

2330 日本路透短观制造业景气判断指数 10月 -- 正8

2350 日本银行业放款馀额(较上年同期) 9月 -- -0.5%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0500 日本消费者信心指数 9月 38.6 --

0600 日本服务业景气判断指数 9月 45.3 --

0830 英国工业生产(较前月) 8月 +0.2% -0.2%

(较上年同期) -1.0% -1.2%

制造业产出(较前月) -0.3% -0.2%

(较上年同期) +1.5% +1.5%

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 10月8日当周 -0.1% --

1215 加拿大房屋开工(万户) 9月 20.59 18.80

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 10月8日当周 +4.8% --

1400 美国就业趋势指数 9月 101.0 --

1400 美国IBD消费者信心指数 10月 40.3 --

2300 韩国失业率 9月 3.2% --

2330 澳洲WESTPAC-MI消费者信心 10月 +0.4% --

2350 日本机械订单(较上月) 8月 +11.0% +4.9%

(较上年同期) +2.1% -3.6% (完)

--整理 龚芳;审校 张明钧

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