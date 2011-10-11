《热点透视》中石化高溢价收购案反映中国资源并购特异风格

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Foley; 编译 蔡美珍

路透香港10月10日电---没有几个投资人认为大宗商品价格必定会再创新高--但中国石化集团董事长傅成玉可能就是其中之一.中石化以22亿加元代价收购加拿大能源公司Daylight EnergyDAY.TO,收购价比前一日收盘水准整整溢价120%.促成这项强势收购案的条件,包括了战略需要、廉价资本及一个不太在乎创造价值的股东.

中国企业2011年已宣布的海外资源收购案金额高达200亿美元,而Daylight是很合适的添购对象.Daylight拥有可观的未开发天然气储备,但短期现金吃紧.此外,Daylight的储备资源虽然足以让中石化的探明储量增加2%,但Daylight在这个竞争激烈的市场只算得上是中型业者,应该不会引起加拿大的外国投资监管机构担心,不致于像必和必拓2010年收购Potash Corp案一样遭到封杀.

中石化收购成本相当于每桶原油16加元,这大致符合Daylight在2010年年底对自家资产的估值.但这已经高于中石化2009年收购Addax的成本.以Daylight预估2013年营业利润1.10亿加元计算,这笔收购案创造的收益只有区区4%.如果中石化无法善用Daylight的16亿加元抵税额,收益还会更低.

不过,在中国,收购案不全然是出于经济考量.非经济性的收益也很重要,像是取得技术及人才.举例来说,中石化是领导开发中国庞大页岩气资源的主力,因此Daylight便是符合战略的收购目标.中国拥有3.2兆(万亿)美元外汇储备,可以廉价取得资本.昂贵的收购价提高了确保能源供给的价值感,胜过赢得市场的信任.这或许说明了为何中石化能够开出一般大型能源公司无法负担的价格.

拥有一个不会斤斤计较明年收益的大股东,也帮了中石化大忙.身为国有企业,不能成为无视经济考量的藉口.但容忍并购试验失败的机率确实较大.毕竟,由于政府的油价补贴措施,中石化上半年炼油业务亏损金额几乎和收购Daylight成本一样高.这样看来20亿美元只不过是九牛一毛.(完)