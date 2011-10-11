〔全球经济〕G20戛纳峰会将聚焦欧元区债务危机--欧盟领导人

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路透布鲁塞尔10月10日电---欧盟(EU)执委会主席巴罗索和欧盟主席范龙佩(Herman Van Rompuy)周一在信函中透露,20国集团(G20)领导人十分担心欧洲危机会蔓延至全球其它地区,因此这将成为11月初峰会的关注焦点.

然而,两人在写给欧盟其他领导人的信函中写道,在11月3-4日法国戛纳(坎城)峰会上,同样也会讨论美国和新兴经济体给全球经济成长带来的风险.

"欧洲将成为戛纳峰会的焦点,"信中写道.