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亚洲 | 2011年 10月 11日 星期二 11:33 BJT

〔台湾债市〕RP利率持平,资金供应无虞且一般企业回流多

路透台北10月11日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周二持平,投信与寿险虽有进有出,但整体资金供应无虞,而RP利率则维持在近日区间之内.

资金调度人士表示,今日市况维持月初以来的平稳市况,尤以一般民间企业回流资金较多,场上钱不难找.对于本周利率走势,他们认为,在无其他特殊紧缩因子影响下,预料RP利率可望持稳.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.69-0.71%,同于上日.(完)

--记者 李盈茜; 审校 林高丽

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