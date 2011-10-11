《外汇动态》台湾央行被发现买卖美元/台币,以维持一定区间--交易员

0253GMT--交易员表示,台湾央行买卖美元,以试图把美元/台币保持在一区间内.

美元/台币较周五收盘价30.493台币下跌0.6%至30.320.台湾金融市场周一因假期休市.

"一些机构在30.300下方买进,在30.550上方卖出,"台北一外汇交易商表示.

台湾央行被发现买进美元进行干预,在欧元区主权危机及全球经济成长乏力的疑虑下,亚洲的央行对经济成长的关注可能高于通货膨胀.

交易员指出,当地银行和石油公司在30.30左右买进大量的美元/台币.

过去几周,台湾央行都有被发现进场卖出美元/台币.这几周美元兑日圆外的亚洲货币上涨,因欧元区主权危机罩顶.(完)

--编译 戴素萍;审校 徐文焰

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