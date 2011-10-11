《外汇动态》澳元上档面临多重阻力,脱离平价水准附近的日高

0253GMT---澳元兑美元AUD=D4在上日跳涨超过2%之後面临强大阻力,首先是1.001-30美元附近阻力,这是先前在周线图上跌破的趋势线位置,其次是1.0035美元,这是从7月底所及高点1.1081至10月初所及低点0.9389跌幅的38.2%回档位.