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亚洲 | 2011年 10月 11日 星期二 11:34 BJT

《外汇动态》澳元上档面临多重阻力,脱离平价水准附近的日高

0253GMT---澳元兑美元AUD=D4在上日跳涨超过2%之後面临强大阻力,首先是1.001-30美元附近阻力,这是先前在周线图上跌破的趋势线位置,其次是1.0035美元,这是从7月底所及高点1.1081至10月初所及低点0.9389跌幅的38.2%回档位.

进一步的阻力料位于1.0085-1.0110美元附近,这是8月从0.9927涨至1.0758的回档低点.

支撑在21日均线位置0.9930附近成型,昨日澳元自9月初来首度突破21日均线.

澳元最新报0.9968美元,脱离平价水准附近的日高.(完)

--编译 张明钧;审校 张若琪

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