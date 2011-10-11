《外汇动态》澳元和欧元在上日跳涨後,出现获利了结

0336GMT---澳元和欧元在上日跳涨逾2%後,本日遭遇轻微的获利了结压力.

澳元兑美元AUD=D4稍早在中长期投资大户买盘的推动下,曾略高于平价水准,目前下跌0.3%,报0.9961;在1.0020-30美元附近有卖单环伺,1.0035-50则挂有停止单.

欧元兑美元EUR=跌0.1%至1.3625.部份交易商表示,英国卫报昨天对西班牙公共赤字问题的文章,成为市场锁定获利的藉口.

卫报指出,西班牙公共赤字从9%降至6%的机会看似渺茫,根据西班牙国家统计机构公布的数据,该国恐无法达成赤字目标.(完)

--编译 张若琪;审校 戴素萍

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