〔路透调查〕韩国央行10月会议料将连续第四个月维持利率不变

* 事件:韩国央行政策利率评估会议

* 时间:10月13日,利率决定将于0100GMT前後出炉

* 调查结果:17位分析师中有16位预计利率不变,1位预计会升息25个基点

* 多数分析师预计利率将持稳至少六个月

* 数位分析师预估2012年将小幅降息

* 下次利率变动的时间或方向没有共识

路透预估:

路透调查的17位分析师中有16位预计,韩国央行周四召开的政策会议料将连续第四个月维持指标利率在3.25%不变,只有一位认为会升息25个基点.

欧洲主权债务危机的不确定性,以及近期一连串指向增长疲弱的经济数据,正在抵销通胀疑虑.

有愈来愈多的分析师预期央行至少到明年第一季都会维持利率不变KROCRT=ECI,之後会转向政策宽松.其他人则不愿给出预测,要等待欧洲危机进展方面的明确迹象.

17位受访者当中有四位预测明年将会降息,人数高于9月利率决议後调查所得的两位.

除了认为本周会升息的分析师外,有其他两位认为年底前会升息.这比9月利率决议後调查所得的九位来得少.

韩国央行今年九次利率会议结果有四次都出乎市场意料,这四次都发生在上半年. (完)