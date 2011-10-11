〔路透调查〕韩国央行10月会议料将连续第四个月维持利率不变

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 事件:韩国央行政策利率评估会议
* 时间:10月13日,利率决定将于0100GMT前後出炉
* 调查结果:17位分析师中有16位预计利率不变,1位预计会升息25个基点
* 多数分析师预计利率将持稳至少六个月
* 数位分析师预估2012年将小幅降息
* 下次利率变动的时间或方向没有共识
路透预估:
路透调查的17位分析师中有16位预计,韩国央行周四召开的政策会议料将连续第四个月维持指标利率在3.25%不变,只有一位认为会升息25个基点.
欧洲主权债务危机的不确定性,以及近期一连串指向增长疲弱的经济数据,正在抵销通胀疑虑.
有愈来愈多的分析师预期央行至少到明年第一季都会维持利率不变KROCRT=ECI,之後会转向政策宽松.其他人则不愿给出预测,要等待欧洲危机进展方面的明确迹象.
17位受访者当中有四位预测明年将会降息,人数高于9月利率决议後调查所得的两位.
除了认为本周会升息的分析师外,有其他两位认为年底前会升息.这比9月利率决议後调查所得的九位来得少.
韩国央行今年九次利率会议结果有四次都出乎市场意料,这四次都发生在上半年. (完)
--编译 戴素萍;审校 丁琦
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