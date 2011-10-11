〔台湾央行〕共发行4,948亿台币存单,发行馀额减少123.5亿

路透台北10月11日电---台湾央行周二表示,今日共发行4,948亿台币存单.相较存单到期金额5,071.5亿,存单发行馀额减少123.5亿.

央行例行性各天期存单发行金额如下:30天期2,692亿台币,利率为0.87%;91天期913亿台币,利率为0.93%;182天期343亿台币,利率为1.05%.此外,央行另发行364天期定期存单,金额1,000亿台币.

央行上日共发行3,921.8亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行馀额为6兆5,472.8亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周五当日超额准备为212亿台币;至周一,累计超额准备为884亿,加计前期1%的超额准备为2,008亿台币.(完)