〔台湾股市〕收盘大涨186.75点或2.59%,金融类股劲扬

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透台北10月11日电---台湾股市周二收盘大涨2.59%,金融类股.TFNI跳涨3.24%,因看好欧洲政府采取行动保护银行业免受债务危机,并阻止危机扩散.
加权股价指数.TWII大涨186.75点,至7,398.71点.开盘上涨1.9%.
电子类指数.TELI上涨2.76%,苹果(AAPL.O)最大供应商鸿海(2317.TW)股价涨3.1%,未受9月营收不佳所波及.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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