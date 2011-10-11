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市场报道 | 2011年 10月 11日 星期二 13:49 BJT

〔台湾股市〕收盘大涨186.75点或2.59%,金融类股劲扬

路透台北10月11日电---台湾股市周二收盘大涨2.59%,金融类股.TFNI跳涨3.24%,因看好欧洲政府采取行动保护银行业免受债务危机,并阻止危机扩散.

加权股价指数.TWII大涨186.75点,至7,398.71点.开盘上涨1.9%.

电子类指数.TELI上涨2.76%,苹果(AAPL.O)最大供应商鸿海(2317.TW)股价涨3.1%,未受9月营收不佳所波及.

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