〔台湾汇市〕台币兑美元收创三周来高位,因欧债危机转趋乐观

路透台北10月11日电---台币兑美元TWD=TP周二收盘升值1.45角.受到欧债危机有望纾解的乐观情绪带动,非日亚币兑美元走扬,加上台湾汇市上日休市一天,台币出现补涨行情,走势淩厉,终场收创近三周以来高位.

汇银人士指出,场上见外商银行轧平部份美元多仓,不过逢低也有进口商和油款的买盘陆续出笼,稍稍抑止台币涨势.另外,他们表示,见央行委由代理银行于30.3元附近买进美元,并于30.5元附近卖出美元,显示其仍希望台币稳于区间整理.

"现在(欧债)看来是暂时脱离险境,但场上利空不断,(台币)要化解并出现反转有难度,"一位本地银行人士称.

交易商表示,尽管欧元区多国及泛欧银行屡遭到降评,但都未能对欧元走势造成重大打击,美元升势遭逢压力.不过,此前台股跳空跌深,外商银行仍有应付海外基金赎回而汇出的压力,及第四季经济走缓的不确定性影响下,市场缺乏鼓舞外资汇入的利多题材,预料台币短期将维持震盪走势.

他们预估,台币明日交投先看30.25-30.45元间,将持续追踪台股及国际美元走势.

台币兑美元盘中亦触及近三周来高位,上次高位出现在9月22日,报30.100元.另外,台币上次收盘高位则出现在9月21日的29.950元.

台湾加权指数.TWII今日收盘上扬2.59%至7,398.71点;外资及陆资在台股买超78.88亿台币,已连续三日买超,累计金额为187.79亿.[ID:nCT0483667]

东京汇市中,欧元EUR=周二守住上日巨大涨幅,此前对于欧盟新债务计划的希望引发深度空头市场的修正走势,但市场信心仍旧脆弱,因为欧洲领导人以前有太多次令人失望的纪录.[FRX/CN]

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