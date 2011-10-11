〔台湾货币市场〕短率稳中带软,大量央行存单到期

* 短率稳中带软,5,000亿台币存单到期注入

* 短票热销,利率高档下移

记者 张雅菁

路透台北10月11日电---台湾银行间短期利率周二稳中带软,在三天连续假期後,约5,000亿台币的央行存单到期,轻易消化一年期央行存单交割的紧缩因子,银行间积极买票,或拆出予代央行收受隔夜资金的公股银行,以消化短钱.

交易人士并指出,台股已连续三个交易日收扬,外资同步买超,台币兑美元亦见回升至近三周高位[ID:nCT0483667],将持续关注汇市动态是否带动台币短钱水位回升.

"今天市场资金多一点,大家主动来拆出,"一公股银行人士称.

本地时间15:08:拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.394%,同上日;区间为0.296-0.750%,亦同上日.

2-7天拆款利率区间在0.40-0.80%,上日在0.389-0.820%.

央行上周五标售364天期定期存单,加权平均得标利率为0.984%,金额1,000亿台币于今日交割.央行存单标售一览表请见ID:nCT0482715]

**短票利率高档下移**

短票部份,票券商表示,尽管大型公股银行今日未开买票窗口,不过其他银行间买气相当热络,其中不少是上周五即预框(口头预定),消化颇为顺利,因此今日主要成交利率区间高档亦见下移.

今日短票主要成交利率落在0.85-0.86%,上日在0.85-0.87%.

不过,对于利率区间低档短期内是否可能突破0.85%,一大型票券商人士认为,恐怕不容易,因为央行30天期存单利率0.87%的比价效应,且央行冲销游资并未见明显松手.

央行存单今日到期为5,071.5亿.发行量待稍晚公布.[TW/MMTCN]本周接下来依序到期为:周三1,078.50亿、周四2,629.50亿、周五3,028.50亿.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周五当日超额准备为212亿台币,至周一累计超额准备为884亿台币,加计前期1%的超额准备为2,008亿台币.

**公债RP利率持平**

债市同业附买回(RP)利率周二持平,投信与寿险虽有进有出,但整体资金供应无虞,而RP利率则维持在近日区间之内.

资金调度人士表示,今日市况维持月初以来的平稳市况,尤以一般民间企业回流资金较多,场上钱不难找.对于本周利率走势,他们认为,在无其他特殊紧缩因子影响下,预料RP利率可望持稳.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.69-0.71%,同于上日.(完)