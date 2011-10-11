《外汇动态》据传欧元/美元在1.3670-90浮现美元买兴

0713GMT---欧元/美元EUR=交易商十分在意市场可能还有一些未清除的欧元多仓,但他们或许也应该注意,部份亚洲主权国家可能将欧元反弹,视为重新建立部份美元储备的大好良机.据传欧元/美元在1.3670-90卖单增多,上述的美元买兴可能是背後原因.(完)