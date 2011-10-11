〔台湾债市〕殖利率收高,欧债问题露曙光使台股扬升

路透台北10月11日电---台湾债市主要殖利率周二收高.因长假期间欧洲政府承诺采取行动保护银行业,缓解市场忧虑,有利市场风险胃纳.周二台股劲扬逾2%之下,带动公债殖利率弹升.

不过部分交易商认为,今日包括五年券及10年券的交投稍显冷清,债市的反映还是趋于观望,也不排除若殖利率再向上测试将出现买盘着墨.估计五年券明日区间为1.035-1.055%,10年券区间1.31-1.33%.

"你说欧债的事这样就解决了吗?可能也未必.就是消息面在主导盘势,操作上会偏向保守,"一外商银行交易员说.

台股周二收盘大涨2.59%,金融类股.TFNI跳涨3.24%,因看好欧洲政府采取行动保护银行业免受债务危机,并阻止危机扩散.

欧盟(EU)周一推迟召开一个重要的峰会,以便有更多时间讨论解决希腊债务危机的全面方案.此前希腊表示,与国际贷款者之间的贷款谈判已经结束.希腊需要这笔贷款,以避免债务违约.

德国与法国领导人周日承诺尽快提出对欧洲银行业者进行资本重组的方案,该消息提振欧元EUR=与全球股市.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6R A00106R=TWO +1.94 1.0474 1.0400-1.0515* 129.5

10 100/9 A00109=TWO +2.72 1.3222 1.3168-1.3270 30.5

一位大型公股银行业交易人士则表示,估计目前对欧债的消息面反映已大致满足,而近期对债市操作上偏向保守,因为积压的资金压力没有以前大,主因先前在股市大跌时已有资金转而配置在股市上,此外也有分散投资于国外资产.

另一位本地大型票券商交易员则认为,虽然今日消息面上不利台债,"但空单看起来也没有急着补."

交易员认为,国际金融情势尚不算明朗,将令交易员的操作上偏向保守,预料本周区间内盘整的可能性还蛮高.下周一的五年增额券100/6RA00106R=TWO的标售结果出炉之後,可能会有较明显的方向.

前述外商交易员则表示,本周美国有一些企业公布财报,也可能左右股市方向,值得留意.

近期将公布财报的有:11日美国铝业(Alcoa)(AA),13日Google(GOOG.O),JPMorgan Chase & Co(JPM),17日的Citigroup Inc(C).

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 没有成交

10 100/9 A00109=TWO 1.3222

5 100/6 A00106=TWO 没有成交

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)