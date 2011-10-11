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亚洲 | 2011年 10月 11日 星期二 16:00 BJT

《外汇动态》欧元出现恐慌性杀盘的风险降低--花旗

0743GMT---花旗分析师认为,在欧元EUR=仓位"接近持平"的情况下,因恐慌情绪而引发卖盘的风险降低.

这并不意谓着欧元前景有所改善,抑或对冲基金不会进一步建立大量空仓,而是暗示欧元新一波的跌势"可能较倾向缓步下跌,而非自由落体式的崩跌." (完)

--编译 龚芳;审校 艾茂林

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