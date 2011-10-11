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亚洲 | 2011年 10月 11日 星期二 17:08 BJT

〔台湾债市〕100/9期10年公债中,银行业卖超4.5亿台币

路透台北10月11日电---台湾柜台买卖中心周二公布,债券等殖成交系统中,10年期公债100/9A00109=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

========================================

银行业 6.50 11.00 -4.50

票券业 0.00 0.00 0.00

证券业 9.00 　4.50 +4.50(完)

--记者 高洁如;审校 杨淑祯

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