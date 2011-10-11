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亚洲 | 2011年 10月 11日 星期二 17:10 BJT

〔台湾债市〕指标公债持券集中度变化表

路透台北10月11日电---根据台湾柜台买卖中心周二资料,上交易日交割後指标公债持券集中度如下:

发行年期 债券代号 C3 C5 C10

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10年 A00109=TWO 28% 41% 60%

前日交割後 (25% 37% 58%)

注: 1. C3: 该期公债持券前 3 大合计.

2. C5: 该期公债持券前 5 大合计.

3. C10:该期公债持券前 10 大合计.

4. 统计资料来源:债券自营商及五大保险公司(国泰人寿、新光人寿、南山人寿、台湾人寿、富邦人寿)

此资料系清算银行上日的帐簿登记馀额,包含公债买卖断和附条件交易,未含已买入/卖出未交割数.(完)

--记者 高洁如; 审校 张喜良

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