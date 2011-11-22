〔加拿大汇市〕加元兑美元持平,国内零售销售强劲未能抚平不安情绪

路透多伦多11月22日电---加元兑美元周二收盘持平,欧元区债务及全球经济前景等疑虑始终挥之不去,抵消了商品价格上涨及国内经济数据强劲的效应.

全球股市下跌,因西班牙公债标售的得标利率创下历史新高,且美国经济成长向下修正,令投资人远离风险偏高资产.

周二修正後的数据显示,美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率为成长2.0%,低于先前政府预估的2.5%.[ID:nCN1235976]

该数据公布後不久,加元兑美元CAD=D4跌至1.0413加元、或0.9603美元的低点,

美国数据的效应盖过加国数据;加拿大9月零售销售较预期强劲,为第三季经济强劲成长的迹象之一.

"市场持续规避风险,股市疲软,欧洲的疑虑,以及某种程度而言美国的财政问题,都让投资人的信心受到打压."BMO Capital Markets资深分析师Sal Guatieri表示.

加元兑美元CAD=D4收报1.0378加元,或0.9636美元,持平于周一收盘价.

RBC Capital Markets资深汇市策略师Stewart Hall表示,美国感恩节即将来临,造成市场冷清.

"我认为今日交投没有什麽方向.似乎没有什麽事能真正引发市场行情."他说道.

Hall表示,尽管国际货币基金组织(IMF)已经加强放款工具,并推出六个月期的流动性额度,协助那采取稳健政策的国家防御欧债危机风险,但市场并未有太大的反应.

加元兑美元周一在过去数周的区间内交投,一度跌至六周低点为1.0419加元或0.9598美元.多位汇率策略师称,下一道重要支撑在1.0500加元附近.(完)

--编译 张明钧;审校 郑茵

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