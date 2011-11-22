〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数第三日下滑,船货需求放缓

路透伦敦11月22日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周二连续第三个交易日下跌,因船货需求放缓,且全球经济忧虑加剧.

波罗的海乾散货运价指数跌20点或1.07%,至1,854点.

"本周开局迟缓,未传出有巨量的船货预定活动.海岬型跌势显然居前.整体来说,市场基调平淡,"船运经纪商FIS的研究主管Peter Norfolk说.

中国钢铁期货周二连续第三日下滑,反映出这个全球最大钢铁市场的需求清淡,而这情况开始抑制了制造商对主要原料铁矿石的需求.

铁矿石船货占整体海岬型运量约三分之一,而经纪商称,价格走势仍是影响乾散货运的关键因素.

"我们发现铁矿石库存仍维持在纪录水准,而钢铁生产仍相对偏低,除非趋势反转,否则这最终可能会让海岬型运价受压,"Wells Fargo Securities的资深分析师Michael Webber说.

"我们持续预期乾散货运环境将维持大幅起伏,我们认为运价在中期将偏向下档."

全球股市周二下滑,稍早公布的数据显示,美国第三季经济成长较预期更为缓慢,而在投资人规避风险的气氛下,欧元兑美元走跌.

在澳洲和巴西对中国煤炭和铁矿石出口及日本煤炭进口增加的协助下,海岬型带动了近期涨势.海岬型船舶通常的运载量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI周二下跌1.32%,为连续第三日下滑,平均获利为26,786美元.该指数上月曾触及2010年11月以来最高位.

波罗的海乾散货运价指数8月在连跌18个交易日後触及逾三个月低点.该指数目前依旧走势不稳,且仍较去年同期水准低了15%.该指数衡量的是铁矿石、煤炭和谷物等资源的运输费用.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI上涨0.43%,该型船舶平均获利为14,768美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要装运的货物是煤炭和谷物.

经纪商称,南美谷物出口提振了大西洋市场.(完)