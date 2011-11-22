美国与加拿大经济指标预测--11月23日-11月30日****

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透11月23日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------11月21日当周--------------------------------
11月23日(三)
1200 美国抵押贷款市场指数 11月18日当周 -- 660.6
再融资指数 -- 3,483.9
1330 美国个人所得 10月 +0.3% +0.1%
个人支出 +0.4% +0.6%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.2%
(较上年同期) -- +2.9%
核心PCE物价指数(较前月) +0.1% 持平
(较上年同期) -- +1.6%
实质个人支出 -- +0.5%
1330 美国耐久财(耐用品)订单 10月 -1.0% -0.6%
扣除运输的耐久财订单 持平 +1.8%
扣除国防的耐久财订单 -- -0.9%
扣除飞机的非国防耐久财订单 -0.6% +2.9%
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月19日当周 39.0 38.8
初请失业金人数四周均值(万人) -- 39.675
续请失业金人数(万人) 11月12日当周 361 360.8
1455 美国汤森路透/密西根大学消费者信心指数 11月终值 64.5 64.2
现况指数 76.9 76.6
预期指数 56.3 56.2
1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 11月18日当周 -- 122.1
-- 美国达拉斯联邦储备银行PCE物价指数 10月 -- +1.6%
11月24日(四)
适逢感恩节,美国金融市场休市.
11月25日(五)
美国债市和股市提前收市.
----------------------------------11月28日当周--------------------------------
11月28日(一)
1330 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 10月 -- 85.2
1500 美国新屋销售年率(万户) 10月 31 31.3
1530 美国达拉斯联邦储备银行制造业综合指数 11月 -- 2.3
-- 美国建筑许可(万户) 10月修正值 -- --
11月29日(二)
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 11月26日当周 -- -0.9%
1330 加拿大经常帐(亿加元) 第三季 -- 赤字153.3
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 11月26日当周 -- +3.7%
1400 美国标普/Case-Shiller未经季节调整房价指数(较前月)
9月 +0.2% +0.2%
经季节调整房价指数(较前月) +0.1% 持平
房价指数(较上年同期) -3.0% -3.8%
1500 美国消费者信心指数 11月 43.4 39.8
1500 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 9月 -- -0.1%
11月30日(三)
1200 美国抵押贷款市场指数 11月25日当周 -- --
再融资指数 -- --
1230 Challenger美国企业计划裁员人数 11月 -- 42,759
1315 美国ADP民间就业岗位(万个) 11月 增加13.0 增加11.0
1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 9月 -- +0.3%
GDP(较前季) 第三季 -- -0.1%
GDP环比年率 -- -0.4%
1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -- +0.4%
(较上年同期) -- +5.3%
1330 美国非农生产率环比年率 第三季修正值 +3.0% +3.1%
单位劳工成本 -2.3% -2.4%
1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 11月 58.2 58.4
1500 美国成屋待完成销售指数(较前月) 10月 0.0% -4.6%
1900 美国联邦储备理事会(FED)公布褐皮书 (完)
--编译 李婷仪;审校 郑茵
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选