〔加拿大股市〕小幅上涨,投资人抢进黄金避险带动金矿股上涨

路透多伦多11月22日电---加拿大股市周二小幅收高,黄金价格带动金矿股走高,而美国成长数据疲软及欧洲景气滑坡的疑虑挥之不去,引发投资人抢进风险偏低资产.

加拿大股市免于连续第四个交易日下跌,因黄金价格上涨超过1%;金价周一触及四周低点,过去两周以来下跌近5%.

"11月和12月往往是黄金类股走多的月份,我们现在正见到这样的效应."CIBC World Markets主管Sid Mokhtari表示.

"黄金占加国股市比重甚高,所以这的确带来助力."

金价涨势带动高权重的原物料类股上涨1.5%,因金矿股列在原物料类股之中.

Barrick Gold(ABX.TO)领涨,收高2.2%至50.98加元.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收涨10.47点,或0.1%,报11,795.19点,日低为11,730.64点.

该指数盘中多呈现走跌,受到美国国内生产总值(GDP)环比年率从先前估值的成长2.5%下修为2.0%的拖累.(完)

--编译 张明钧;审校 孙茉莉

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