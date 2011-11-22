〔货币市场〕美元融资成本上扬,受欧洲债务忧虑影响

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透纽约11月22日电---短期美元融资利率周二上扬,因欧元区银行业向欧洲央行的拆借水准升至两年最高,而美国银行业债务担保成本则因对欧元区的曝险增加而升高.
银行融资压力增加,因欧元区领导人未能就解决欧洲国家借贷成本升高的问题达成协议,引发对于危机进一步扩散至法国等核心国家的忧虑.
投资人加速出售欧洲债券,而美国货币基金投资人亦缩减对该地区银行业的短期无担保放贷,使融资压力更加恶化.
"追根究底都是欧元区解决方案的关系,大家都在观望可行的计画出炉,"RBS Securities的短期策略主管Jim Lee说.
银行业向欧洲央行申请的七日贷款金额周二增加170亿欧元至2,470亿欧元,凸显出随着欧元区债务危机升温,银行间拆款市场融资困难也在升高.
惠誉周二在一份报告中称,美国货币基金对欧洲银行业的放款在10月减少9%,同时也增加了短期美债的仓位.该基金对欧洲的放款自5月底来已减少42%.
欧洲央行周三将进行例行的七日美元融资操作.而投资人也将密切关注欧洲央行12月7日的84日美元资金供应,观察欧洲银行业申请金额是否增加.
Jim Lee表示,三个月期欧元/美元互换成本已接近透过欧洲央行融资会更加划算的水准.
三个月期欧元/美元互换EURCBS3M=ICAP自上日高水准小幅回落,但仍接近2008年金融危机以来的高位,报约138个基点.
三个月期美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=连续第102个交易日上扬,且为一年多来首次高于50个基点.该利率7月时仅0.24%.(完)
--编译 王冠中;审校 孙茉莉
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