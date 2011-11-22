〔日本个股〕本田汽车将提高北美的运动型多功能车产出--日经

路透11月23日电---日本经济新闻指出,本田汽车(7267.T)将提高北美的运动型多功能车(运动休旅车,SUV)产出,并降低对北美地区的出口,以抵销强劲日圆对其获利的冲击.

报导指出,本田将投资3亿美元于美国阿拉巴马州的工厂,将产能从30万辆提升至34万辆.

报导提到,阿拉巴马厂新增的产能将会用来生产Acura MDX SUV,目前该款车是在加拿大厂生产.

该报提到,加拿大厂将会在2012年开始生产CR-V,并取代本田狭山厂,这是整体转移产能计画的一部分.(完)