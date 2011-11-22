〔日本个股〕本田汽车将提高北美的运动型多功能车产出--日经

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透11月23日电---日本经济新闻指出,本田汽车(7267.T)将提高北美的运动型多功能车(运动休旅车,SUV)产出,并降低对北美地区的出口,以抵销强劲日圆对其获利的冲击.
报导指出,本田将投资3亿美元于美国阿拉巴马州的工厂,将产能从30万辆提升至34万辆.
报导提到,阿拉巴马厂新增的产能将会用来生产Acura MDX SUV,目前该款车是在加拿大厂生产.
该报提到,加拿大厂将会在2012年开始生产CR-V,并取代本田狭山厂,这是整体转移产能计画的一部分.(完)
--编译 张明钧;审校 张若琪
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。