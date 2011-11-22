《美国FED焦点》会议记录显示,官员们热烈讨论与市场沟通方法的改变

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 多数FED委员认为在声明中厘清政策有其实益
* 讨论制定明确的通胀目标
* 少数官员希望扩大宽松政策
路透华盛顿11月22日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)看来更加接近提供金融市场更多细节,以供研判货币政策可能的变化方向,作为提振疲弱复苏的办法.
周二公布的会议记录显示,美联储在本月稍早的会议上就其沟通策略进行广泛的讨论,意谓着其下一步可能是调整建构政策的方法.
根据11月1-2日的会议记录,多数美联储官员支持提供大众更多资讯,以供其研判政策前景,但他们排除将政策行动与经济成长或通胀的目标挂勾.
美联储指出,"多数与会者认为,在阐述并公布声明时,内容若能多加说明FED的政策办法",并提供有关利率走向更为明确的线索,"这可能带来实益".
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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