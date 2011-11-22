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市场报道 | 2011年 11月 23日 星期三 07:50 BJT

《美国FED焦点》会议记录显示,官员们热烈讨论与市场沟通方法的改变

* 多数FED委员认为在声明中厘清政策有其实益

* 讨论制定明确的通胀目标

* 少数官员希望扩大宽松政策

路透华盛顿11月22日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)看来更加接近提供金融市场更多细节,以供研判货币政策可能的变化方向,作为提振疲弱复苏的办法.

周二公布的会议记录显示,美联储在本月稍早的会议上就其沟通策略进行广泛的讨论,意谓着其下一步可能是调整建构政策的方法.

根据11月1-2日的会议记录,多数美联储官员支持提供大众更多资讯,以供其研判政策前景,但他们排除将政策行动与经济成长或通胀的目标挂勾.

美联储指出,"多数与会者认为,在阐述并公布声明时,内容若能多加说明FED的政策办法",并提供有关利率走向更为明确的线索,"这可能带来实益".

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