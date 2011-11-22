〔纽约汇市〕欧元受到提振,受益于IMF推出新的借贷工具(更新版)

(新增文末报价表格)

* 美国经济数据及欧美债务问题打压市场

* 西班牙公债标售得标利率急升,这是又一令人担忧的迹象

* 国际货币基金组织(IMF)提供新的借贷工具,提振欧元

路透纽约11月22日电---欧元兑美元周二温和上涨,因国际货币基金组织(IMF)决定向面临欧债危机风险的国家提供新的借贷工具.

但IMF此决定的影响因美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布11月1-2月会议记录而遭到削弱,该会议记录显示,只有少数委员表示他们相信经济前景可能令联储有必要采取更多宽松货币政策.[ID:nCN1236620]

"IMF确实带动欧元脱离了早盘颓势,但随着美联储公布会议记录,这冲淡了此前的潜在乐观情绪,即第三轮量化宽松政策似乎还很遥远."新泽西州FOREX.com首席外汇策略师Brian Dolan表示.

周二稍早美国商务部公布,第三季国内生产总值(GDP)环比年率从初值增长2.5%下修为增长2%.[ID:nCN1235976]

尽管经济成长增幅低于预期,但在消费者支出强劲增长之际,库存积累上升,令市场认为当季GDP增长将加快.

通常情况下,如果出现令人失望的消息,风险胃纳较低的市场会买入美元.

"数据较差,买入美元,反之亦然,这是这些天的走势,"Dolan表示.

美国经济数据加剧了这样的忧虑,即欧美政界人士未能解决庞大的债务负担问题.由于欧洲银行业纷纷追捧美元现金,严峻的美元融资紧蹙问题将继续支撑美元.

美元货币市场资金吃紧的迹象令投资者更加担心欧债危机蔓延可能将打压欧洲的银行.

IMF的借贷工具旨在帮助那些已有稳健政策的国家,因目前对欧债危机从希腊等较小经济体蔓延至意大利、西班牙和法国等较大经济的忧虑加剧.

IMF的新流动性额度将被任何面临融资困难,且IMF认为拥有稳健经济政策的国家使用,无论是在欧洲还是在其他地区.

欧元/美元EUR=涨0.10%,至1.3506美元,但脱离了当日高位1.3568.中东市场人士的需求稍早带动欧元从亚洲市场触及的日低反弹.

"欧美的重大事件仍是不利因素,为投资者提供了看空背景,"摩根士丹利欧洲外汇策略主管Ian Stannard称,"美元融资忧虑仍是重大因素,这使风险偏好受到严重抑制."

美元指数.DXY回吐温和涨幅,下跌0.042%,至78.269,脱离周一触及的七周高位78.516.

在周二进行的西班牙短期公债标售中,得标利率升至14年最高水准,突显市场对欧元区解决债务危机能力的忧虑,尽管西班牙公债收益率的上涨出人意料,而且欧元没有立刻作出反应.

美元货币市场的压力没有显示出放缓的迹象,三个月欧元/美元利率互换价差EURCBS3M=ICAP周一升至140个基点,为2008年底以来最高,今天尾盘在137个基点左右.

美元/日圆JPY=涨0.08%,至76.99日圆.

今日 上日 当日 今年以来 2010年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3513 1.3494 +0.14 +1.02 1.3377

美元/日圆 JPY= 76.96 76.93 +0.04 -5.16 81.15

欧元/日圆 EURJPY= 104.00 103.84 +0.15 -4.26 108.63

美元/瑞郎 CHF= 0.9140 0.9169 -0.32 -2.09 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.5639 1.5644 -0.03 +0.26 1.5599

美元/加元 CAD= 1.0379 1.0379 +0.00 +4.13 0.9967

澳元/美元 AUD= 0.9835 0.9853 -0.18 -3.61 1.0203

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2348 1.2373 -0.20 -1.12 1.2488

欧元/英镑 EURGBP= 0.8638 0.8627 +0.13 +0.77 0.8572

新西兰元/美元 NZD= 0.7470 0.7479 -0.12 -4.12 0.7791

美元/挪威克朗 NOK= 5.7760 5.7858 -0.17 -0.79 5.8218

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.8070 7.8119 -0.06 +0.22 7.7895

美元/瑞典克朗 SEK= 6.8161 6.8085 +0.11 +1.58 6.7098

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.2144 9.1926 +0.24 +2.60 8.9809

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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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