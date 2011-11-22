《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月22日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 65.83 +0.13 +0.20 4254023
搜狐 (SOHU.O) 50.39 -1.41 -2.72 2531404
网易 (NTES.O) 43.63 -0.87 -1.96 563990
百度 (BIDU.O) 124.28 +0.11 +0.09 4558928
亚信科技 ASIA.O 8.03 +0.04 +0.50 550989
侨兴环球电话 XING.O 0.72 +0.03 +4.49 139645
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 12.56 +0.00 +0.00 4070581
联电 (UMC.N) 2.09 +0.01 +0.48 378318
日月光 (ASX.N) 4.54 +0.14 +3.18 209415
矽品精密 (SPIL.O) 4.38 +0.00 +0.00 698451
和信超媒体 (GIGM.O) 0.85 +0.00 +0.00 8191
友达 (AUO.N) 4.42 +0.14 +3.27 367104
中华电信 (CHT.N) 32.97 +0.31 +0.95 83819
台湾国际航电 (GRMN.O) 34.73 -0.24 -0.69 540265
香港
中国移动 (CHL.N) 48.52 +0.02 +0.04 182324
中国联通 (CHU.N) 20.84 -0.30 -1.42 299346
中国电信 (CHA.N) 59.99 +0.10 +0.17 33129
中芯国际 (SMI.N) 2.48 +0.14 +5.98 32686
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.77 +0.00 +0.00 2440
(完)
--整理 王冠中
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。