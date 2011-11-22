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亚洲 | 2011年 11月 23日 星期三 07:37 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月22日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 65.83 +0.13 +0.20 4254023

搜狐 (SOHU.O) 50.39 -1.41 -2.72 2531404

网易 (NTES.O) 43.63 -0.87 -1.96 563990

百度 (BIDU.O) 124.28 +0.11 +0.09 4558928

亚信科技 ASIA.O 8.03 +0.04 +0.50 550989

侨兴环球电话 XING.O 0.72 +0.03 +4.49 139645

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 12.56 +0.00 +0.00 4070581

联电 (UMC.N) 2.09 +0.01 +0.48 378318

日月光 (ASX.N) 4.54 +0.14 +3.18 209415

矽品精密 (SPIL.O) 4.38 +0.00 +0.00 698451

和信超媒体 (GIGM.O) 0.85 +0.00 +0.00 8191

友达 (AUO.N) 4.42 +0.14 +3.27 367104

中华电信 (CHT.N) 32.97 +0.31 +0.95 83819

台湾国际航电 (GRMN.O) 34.73 -0.24 -0.69 540265

香港

中国移动 (CHL.N) 48.52 +0.02 +0.04 182324

中国联通 (CHU.N) 20.84 -0.30 -1.42 299346

中国电信 (CHA.N) 59.99 +0.10 +0.17 33129

中芯国际 (SMI.N) 2.48 +0.14 +5.98 32686

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.77 +0.00 +0.00 2440

(完)

--整理 王冠中

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