〔美国债市〕2012年ABS发行数量可能持稳--巴克莱资本

IFR纽约11月22电---巴克莱资本周二公布一份报告指出,预期2012年非抵押贷款支持的有资产担保的证券(ABS)发行量将介于1,000-1,150亿美元之间.

上述数字与今年至今的ABS发行量相去不远.不过发行量才刚在最近略为突破2010年全年水准的1,140亿美元,意谓着市场仅呈现温和成长;在危机发生之前,ABS的2006年度发行量超过3,200亿美元,但危机爆发後急遽萎缩.

展望明年,巴克莱预期美国汽车相关的ABS交易介于650-700亿美元之间,信用卡及学生贷款的ABS介于100-120亿美元,设备支持的ABS发行量介于80-100亿美元,而其他非抵押贷款的ABS则介于80-100亿美元.

巴克莱分析师Joseph Astorina写道,"在这样的环境下要有突出的表现,投资人必须把眼光放在传统消费类ABS以外的领域,如已经发行的旧有产品,以及复杂难懂的领域."

Astorina写道,复杂难懂的领域包括分时度假公寓应收帐款(timeshare receivables)、租赁汽车现金流、影片所有权、保险费、以及其他独特的现金流,这让投资人可以进行多元化投资,而收益也相对优于其他有价证券化资产.

巴克莱认为明年将提供价值的资产级别包括近期发行的汽车零售业过渡融资及次顺位的ABS,这些产品可能有机会获得评级上调,例如Ally、Carmax、福特及Americredit等发行的汽车支持债券.(完)

--编译 张明钧;审校 张荻

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