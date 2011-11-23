〔美国债市〕MBS利差走疲,受尾盘美债涨势影响

IFR纽约11月22日电---美国抵押支持证券(MBS)市场周二盘势未有太大变化,为典型的假期前表现,在此同时利差守在窄幅区间--至少是在标准的波动范围之内,扩阔数个基点.

新发行的MBS并非市场波动主因,因新发行数量仅约10亿美元.

美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录并未带来意外,因当中提到,其持续承诺将以到期MBS的资金用于再投资,在此同时其也注意到商业不动产抵押贷款支持证券(CMBS)发行及商用不动产(CRE)数量下滑,融资条件转差,因此若经济前景进一步恶化,则可能会有一些类似定期资产支持证券贷款工具(TALF)的操作.

30年期票息3.5%及以下的MBS价格接近日高,上涨数个跳动点.票息为3.0%和3.5%的15年期MBS表现一致.互换略为走阔,脱离稍早的窄幅区间,日内阔扩约1.5个基点左右,波动率沿着"gamma"略为扩大下滑(3m10y报116.3,5y10y报110.2).

由于美股下跌、美债上涨,MBS的利差扩阔约1-2个跳动点.(完)

--编译 张明钧;审校 王冠中

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>