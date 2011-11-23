〔美国债市〕MBS利差走疲,受尾盘美债涨势影响

香港金融：政府将于下周一(13日)起为可能发售的第三批伊斯兰债券进行路演
路透香港2月7日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，香港特区政府下周一（13日）起为可能发售的第三批伊斯兰债券进行路演。
IFR纽约11月22日电---美国抵押支持证券(MBS)市场周二盘势未有太大变化,为典型的假期前表现,在此同时利差守在窄幅区间--至少是在标准的波动范围之内,扩阔数个基点.
新发行的MBS并非市场波动主因,因新发行数量仅约10亿美元.
美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录并未带来意外,因当中提到,其持续承诺将以到期MBS的资金用于再投资,在此同时其也注意到商业不动产抵押贷款支持证券(CMBS)发行及商用不动产(CRE)数量下滑,融资条件转差,因此若经济前景进一步恶化,则可能会有一些类似定期资产支持证券贷款工具(TALF)的操作.
30年期票息3.5%及以下的MBS价格接近日高,上涨数个跳动点.票息为3.0%和3.5%的15年期MBS表现一致.互换略为走阔,脱离稍早的窄幅区间,日内阔扩约1.5个基点左右,波动率沿着"gamma"略为扩大下滑(3m10y报116.3,5y10y报110.2).
由于美股下跌、美债上涨,MBS的利差扩阔约1-2个跳动点.(完)
--编译 张明钧;审校 王冠中
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路透香港2月7日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，香港特区政府下周一（13日）起为可能发售的第三批伊斯兰债券进行路演。
路透北京2月7日 - 中国股市沪综指周一收涨0.54%。沪深证交所融资融券余额当日增加 48.8亿元人民币，连续第二日回升；两市两融余额为8,776.2亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 2/6 5,078.2 3,698.0 8,776.2 48.8 3,156.98 2/3 5,041.8 3,685.6 8,727.4 47.6 3,140.17 1/26 5,009.2 3,670.6 8,679.
澳洲央行总裁洛威还淡化了近来表现不佳的经济数据，预计未来数年增长率约为3%。这些言论强化了有关澳洲短期内不会进一步降息的预期。