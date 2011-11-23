《综述》奥巴马催促国会同意延长薪资减税措施,但共和党妥协意愿降低

欧股业绩：法国巴黎银行第四季净利上升，计划提高获利和派息
路透巴黎2月7日 - 法国巴黎银行 周二称，计划在2020年前能增加派息并提高股东权益报酬率(ROE)，希望目前面临的阻力，比如低利率环境和监管压力到那时将缓解。
* 奥巴马指责国会共和党人
* 他在选举关键州新罕普夏州发表演说
* 共和党的妥协意愿降低
* 超级委员会任务失败後,奥巴马民意支持度下降
路透新罕普夏州曼彻斯特11月22日电---美国总统奥巴马周二挑战国会,试图在下周表决中挽救即将到期的薪资减税措施,此前受到高度关注的国会减赤协商甫于一天前在争吵中破裂.
根据路透/Ipsos民调显示,美国人认为奥巴马是"超级委员会"未能达成任务的因素之一.这凸显出奥巴马需要说服选民他仍是美国经济当家人的最佳人选.
寻求在2012年连任的奥巴马来到新罕普夏州时,已完全进入竞选状态.新罕普夏州是一个关键的州,是共和党在明年1月最先举行初选的几个州之一.
奥巴马讥讽共和党人有如耶诞童书中坏心肠的角色"鬼灵精(Grinch)",指责他们不支持其4,470亿美元就业一揽子方案,也不赞成延长一项即将在年底到期的薪资减税措施.
投资人已经对该项减税举措的命运开始感到不安,担心国会不同意延长的话,会让已经脆弱的经济成长雪上加霜.
路透巴黎2月7日 - 法国巴黎银行 周二称，计划在2020年前能增加派息并提高股东权益报酬率(ROE)，希望目前面临的阻力，比如低利率环境和监管压力到那时将缓解。
路透东京2月7日 - 指标日本政府公债周二小升，无视通膨保值10年期公债标售需求温和，投资者仍在仔细揣摩日本央行就购买日债的立场。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 李春喜/张若琪)