《综述》奥巴马催促国会同意延长薪资减税措施,但共和党妥协意愿降低

* 奥巴马指责国会共和党人

* 他在选举关键州新罕普夏州发表演说

* 共和党的妥协意愿降低

* 超级委员会任务失败後,奥巴马民意支持度下降

路透新罕普夏州曼彻斯特11月22日电---美国总统奥巴马周二挑战国会,试图在下周表决中挽救即将到期的薪资减税措施,此前受到高度关注的国会减赤协商甫于一天前在争吵中破裂.

根据路透/Ipsos民调显示,美国人认为奥巴马是"超级委员会"未能达成任务的因素之一.这凸显出奥巴马需要说服选民他仍是美国经济当家人的最佳人选.

寻求在2012年连任的奥巴马来到新罕普夏州时,已完全进入竞选状态.新罕普夏州是一个关键的州,是共和党在明年1月最先举行初选的几个州之一.

奥巴马讥讽共和党人有如耶诞童书中坏心肠的角色"鬼灵精(Grinch)",指责他们不支持其4,470亿美元就业一揽子方案,也不赞成延长一项即将在年底到期的薪资减税措施.