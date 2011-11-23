《台湾重要政经日程》--11月23日-2012年1月14日

表格：外资及陆资在台股买超32.57亿台币，连两日共买53.15亿台币

路透台北2月7日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股买超32.57亿台币，连两个交易日买 超共计53.15亿台币；上交易日为买超20.58亿台币。 三大法人今日合计买超24.25亿台币，上交易日修正后为买超34.86亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/7 +32.57 +24.25 2/6 +20.58 +34.86r 2/3 -52.35 -49.80r 2/2 +5.91 +20.20r 本月累计 +6.72 +29.51 2017 1月 +460.00 +442.64r 2016 月份 外资及陆资