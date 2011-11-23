〔韩国汇市〕韩元盘初下跌,市场人气低迷

路透首尔11月23日电---韩国韩元KRW=周三盘初走跌,因投资人避开波动剧烈的货币,尽管国际货币基金组织(IMF)强化其放款工具,以协助那些可能遭欧债危机波及的国家.
0025GMT时,韩元兑美元KRW=KFTC报1,146.4,周二国内市场收于1,145.3.
12月三年期公债期货小涨0.06点至104.45.
0025GMT 上日收市价
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美元/韩元KRW= 1,146.4 1,145.3
日圆/韩元JPYKRW=R 14.8863/993 14.8528/696
韩国公债期货KTBc1* 104.45 104.39
韩国综合股价指数.KS11 1,808.55 1,826.28
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* 为三年期公债近月期约报价.(完)
--编译 张明钧;审校 张若琪
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